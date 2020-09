“Sei uno schifoso” Temptation Island | Carlotta si scaglia contro il suo Nello | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Inizio non facile, quello di, che già mostrano i primi segni di cedimento. In particolare chi non sta vivendo bene i primi giorni nel villaggio è. La ragazza è stata subito chiamata nel pinnettu dove ha visto video tutt’altro che piacevoli. Ma è al primo falò dicheha avuto un crollo emotivo. Infatti durante i video visti al falò,ha sentitoammettere che il rapporto, dopo qualche anno, si è un po’ spento. Inoltre, ad infastidire, sono stati gli atteggiamenti dinei confronti di una delle single....