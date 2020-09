Report del Consiglio Grande e Generale del 17 settembre – seduta mattina (Di giovedì 17 settembre 2020) I lavori del Consiglio Grande e Generale ripartono dal Comma numero 4, con cui viene richiesta una proroga del “termine per la conclusione dell’attività di inchiesta della Commissione Consiliare istituita con Legge Costituzionale n.2/2019”. Successivamente si passa al Comma numero 5: ovvero l’esame, in seconda lettura, del Progetto di legge di modifica della Legge sulle Giunte di Castello, su cui tutte le forze politiche si esprimono in maniera favorevole. La relazione introduttiva è affidata al Sds Elena Tonnini. “La novità politica più importante all’interno delle proposte è la possibilità del voto ai cittadini stranieri residenti nel territorio da almeno 10 anni – spiega il Segretario -. Si dà un riconoscimento economico maggiore nella consapevolezza che in questo modo si garantisce una maggiore autonomia nel condurre un impegno tanto importante. Riconoscimento che viene compensato dalla diminuzione dei membri all’interno dalla Giunta”. “E’ un Pdl – osserva Lorenzo Bugli (Pdcs) – che ha aperto una riflessione e ha messo la politica davanti a un bivio che richiedeva una scelta importante: o rivedere i nostri enti territoriali o dare loro maggiore incisività e autonomia di intervento. Questa maggioranza ha optato in tale senso, conferendo maggiore dignità, autonomia e incisività alle nostre amministrazioni locali. Matteo Rossi (Npr) ricorda che “la Giunta deve essere soprattutto una istituzione che dia un contributo fattivo e non solamente di facciata istituzionale alla funzionalità del Paese, qualcosa di perfettamente integrato e non una istituzione secondaria”. Mentre per Eva Guidi (Libera) “occorre tenere presenti le considerazioni fatte dalla Giunte che ha bisogno di forme di collaborazione dell’apparato pubblico più snelle e rapide”. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) I lavori del Consiglio Grande e Generale ripartono dal Comma numero 4, con cui viene richiesta una proroga del “termine per la conclusione dell’attività di inchiesta della Commissione Consiliare istituita con Legge Costituzionale n.2/2019”. Successivamente si passa al Comma numero 5: ovvero l’esame, in seconda lettura, del Progetto di legge di modifica della Legge sulle Giunte di Castello, su cui tutte le forze politiche si esprimono in maniera favorevole. La relazione introduttiva è affidata al Sds Elena Tonnini. “La novità politica più importante all’interno delle proposte è la possibilità del voto ai cittadini stranieri residenti nel territorio da almeno 10 anni – spiega il Segretario -. Si dà un riconoscimento economico maggiore nella consapevolezza che in questo modo si garantisce una maggiore autonomia nel condurre un impegno tanto importante. Riconoscimento che viene compensato dalla diminuzione dei membri all’interno dalla Giunta”. “E’ un Pdl – osserva Lorenzo Bugli (Pdcs) – che ha aperto una riflessione e ha messo la politica davanti a un bivio che richiedeva una scelta importante: o rivedere i nostri enti territoriali o dare loro maggiore incisività e autonomia di intervento. Questa maggioranza ha optato in tale senso, conferendo maggiore dignità, autonomia e incisività alle nostre amministrazioni locali. Matteo Rossi (Npr) ricorda che “la Giunta deve essere soprattutto una istituzione che dia un contributo fattivo e non solamente di facciata istituzionale alla funzionalità del Paese, qualcosa di perfettamente integrato e non una istituzione secondaria”. Mentre per Eva Guidi (Libera) “occorre tenere presenti le considerazioni fatte dalla Giunte che ha bisogno di forme di collaborazione dell’apparato pubblico più snelle e rapide”.

reportrai3 : Alle 14.30 su @RaiTre in replica #Report del 8 giugno ? Se diventassimo riferimento nel mondo di una nuova economia… - MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 31 agosto al 6 settembre. 'Nuovo aumento dei… - AlbertoSuppa : RT @LIFEMasterAdapt: Disponibili sul sito i materiali finali del progetto #Life #MasterAdapt. In particolare, è possibile scaricare il pieg… - italialcentro : RT @ilgiornale: Spunta il report sul tavolo del governo che già il 12 febbraio prevedeva fino a 60mila morti. La scoperta choc: mascherine… - Filippob8 : Come ai tempi del P.C.I. -

Ultime Notizie dalla rete : Report del Report del Consiglio Grande e Generale, seduta del 16 settembre - pomeriggio - DIRE.it Dire Recovery Fund, la Commissione presenta le linee guida: focus su sette aree di intervento

BRUXELLES - Sette flagship europee, ovvero i “settori bandiera” verdi e digitali sui quali concentrare i progetti dei Recovery plan nazionali. E ancora, realizzazione delle riforme raccomandate a ogni ...

Pirateria audiovisiva, in UK denunce contro IPTV pirata cresciute del +30% nell’ultimo anno

Nuovo Report del Governo britannico. Cresce la minaccia al copyright portata da piattaforme e servizi delle IPTV illegali. Nell’ultimo anno le denunce sono salite a 682 (solo 3 nel 2014). Focus sulle ...

La praticante si sposa, l'avvocato le regala un "buono" per la separazione

Spesso, per non commettere errori e per ricevere l’apprezzamento degli sposi, gli invitati al matrimonio scelgono di regalare il tradizionale viaggio a Caraibi o il classico televisore a schermo gigan ...

BRUXELLES - Sette flagship europee, ovvero i “settori bandiera” verdi e digitali sui quali concentrare i progetti dei Recovery plan nazionali. E ancora, realizzazione delle riforme raccomandate a ogni ...Nuovo Report del Governo britannico. Cresce la minaccia al copyright portata da piattaforme e servizi delle IPTV illegali. Nell’ultimo anno le denunce sono salite a 682 (solo 3 nel 2014). Focus sulle ...Spesso, per non commettere errori e per ricevere l’apprezzamento degli sposi, gli invitati al matrimonio scelgono di regalare il tradizionale viaggio a Caraibi o il classico televisore a schermo gigan ...