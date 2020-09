Referendum, "Mi fido di Zingaretti Dal voto zero rischi per il governo" (Di giovedì 17 settembre 2020) "L'anno scorso ho partecipato in prima persona alla formazione dell'attuale governo. In quella sede abbiamo raggiunto l'accordo sul taglio dei parlamentari, con un'intesa anche sulla nuova legge elettorale. Di quest'ultima è stato già adottato il testo base, stiamo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 17 settembre 2020) "L'anno scorso ho partecipato in prima persona alla formazione dell'attuale. In quella sede abbiamo raggiunto l'accordo sul taglio dei parlamentari, con un'intesa anche sulla nuova legge elettorale. Di quest'ultima è stato già adottato il testo base, stiamo... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Referendum, 'Mi fido di Zingaretti Dal voto zero rischi per il governo' - TraviMonica : @ksnt63 Finché non cambierà la legge elettorale, un referendum sul taglio dei parlamentari è un'inutile spesa e per… - marconazzurri : @fiordisale @Entreri41 @Mov5Stelle ci vuole la maggioranza qualificata in parlamento,perche se non cè si và di nuov… - Habus_SL : @nzingaretti Cosa vuol dire 'ipotesi di fiducia?' Io mi fido di te per ipotesi, ma realmente non ti darei 50 cent?… - nantucket1981 : Ma Barbara Spinelli dell'articolo sul referendum è la stessa che fu eletta in Europa con 'L'Altra Italia per Tsipra… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum fido Referendum, Mattia Santori: "Voto no. Non voto a scatola chiusa, non mi fido" La7 No, nessuno ha inserito i vaccini obbligatori e il TSO nel referendum costituzionale

Nel tempo della post-verità il lavoro dei giornalisti è anche quello di smentire bufale che, appena qualche anno fa, avremmo classificato come deliri o, al massimo, espedienti letterari da racconti di ...

Da Giorgetti a Meloni, chi vuole darsi una moderata (col referendum)? Risponde Orsina

Abbracciare il fronte del No al referendum dentro al centrodestra significa candidarsi a guidare i moderati in mano a Forza Italia (e Calenda). Parola di Giovanni Orsina, politologo e direttore della ...

Di Maio ad Avellino: perché votare sì al Referendum

Avellino - «Dobbiamo tagliare 345 parlamentari, risparmiare 300.000 euro al giorno e poi gli taglieremo anche gli stipendi e siamo qui per sostenere Valeria Ciarambino perché è l’unica alternativa all ...

Nel tempo della post-verità il lavoro dei giornalisti è anche quello di smentire bufale che, appena qualche anno fa, avremmo classificato come deliri o, al massimo, espedienti letterari da racconti di ...Abbracciare il fronte del No al referendum dentro al centrodestra significa candidarsi a guidare i moderati in mano a Forza Italia (e Calenda). Parola di Giovanni Orsina, politologo e direttore della ...Avellino - «Dobbiamo tagliare 345 parlamentari, risparmiare 300.000 euro al giorno e poi gli taglieremo anche gli stipendi e siamo qui per sostenere Valeria Ciarambino perché è l’unica alternativa all ...