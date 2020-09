PlayStation 5 | annunciati data di uscita e prezzi

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sony ha annunciato che la5 costerà 499,99 dollari quando verrà lanciata il 12 novembre, insieme alla Digital Edition che invece costerà 399,99 dollari. I preordini inizieranno il 17 settembre presso “rivenditori selezionati“. Il prezzo mette Sony di fronte alle console di prossima generazione di Microsoft, con l’azienda che il 10 novembre rilascerà la sua Xbox Series S entry-level a 299 dollari e l’ammiraglia Xbox Series X a 499 dollari. Ladidel 12 novembre si applicherà a Stati Uniti, Giappone, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, mentre il resto del mondo riceverà la nuova console il 19 novembre. Sony fa anche notare che non ha ancora definito unadiper la Cina, che ...

SperoniMattia : RT @hwupgrade: PlayStation 5 arriverà a novembre! Ecco i prezzi e i giochi presentati allo Showcase ?? #PS5 - gigibeltrame : PlayStation 5: annunciati prezzi e data d'uscita. Nuovi Final Fantasy, Harry Potter e molto altro #digilosofia… - hwupgrade : PlayStation 5 arriverà a novembre! Ecco i prezzi e i giochi presentati allo Showcase ?? #PS5 - amantecnologia : PS5 ITA: Sono stati annunciati i prezzi ufficiali delle due nuove Console Sony: - PlayStation 5 € 499 - PlayStatio… - myreviews_it : Annunciati ufficialmente data d'uscita e prezzo per PlayStation 5 - -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation annunciati

Con uno showcase di 45 minuti Sony ha annunciato le novità della console di nuova generazione che sfiderà Xbox Series X ...Durante il Playstation 5 Showcase è stato rivelato l'arrivo di Final Fantasy XVI, previsto per appunto la console di casa Sony comeesclusiva temporale. Il gioco sarà sviluppato dalla divisione di Squa ...Nel corso del ricchissimo PS5 Showcase di settembre, Sony ha presentato ufficialmente PlayStation Plus Collection, una versione rinnovata del noto servizio premium pensata appositamente per la console ...