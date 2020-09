Piante e fiori da balcone per decorare in autunno! (Di giovedì 17 settembre 2020) Siamo a metà settembre, e mano a mano si avvicina sempre di più l’autunno, è bene quindi decidere le Piante e i fiori da inserire nel nostro balcone! credit: Pinterest Si sa, non tutte le Piante sono adatte a qualsiasi stagione. Alcune hanno bisogno del caldo, dei raggi solari e di ricevere molta acqua, mentre altre hanno bisogno di temperature basse e di essere poco idratate. Aver cura delle Piante non è semplice, anzi, è una vera e propria arte che si coltiva giorno dopo giorno. credit: Pinterest Il balcone è una parte importante della casa, ci permette di rilassarci all’aria aperta, senza dover uscire e andare lontano! Un posto ideale per qualsiasi stagione, basta semplicemente modificarlo per affrontare le temperature in modo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 settembre 2020) Siamo a metà settembre, e mano a mano si avvicina sempre di più l’autunno, è bene quindi decidere lee ida inserire nel nostro! credit: Pinterest Si sa, non tutte lesono adatte a qualsiasi stagione. Alcune hanno bisogno del caldo, dei raggi solari e di ricevere molta acqua, mentre altre hanno bisogno di temperature basse e di essere poco idratate. Aver cura dellenon è semplice, anzi, è una vera e propria arte che si coltiva giorno dopo giorno. credit: Pinterest Ilè una parte importante della casa, ci permette di rilassarci all’aria aperta, senza dover uscire e andare lontano! Un posto ideale per qualsiasi stagione, basta semplicemente modificarlo per affrontare le temperature in modo ...

Coltivare un piccolo orto in città è possibile, sfruttando gli spazi a disposizione sul balcone o sul terrazzo. Ecco come muovere i primi passi. Arricchire di verde il proprio balcone non regala solo ...

Il titolo della manifestazione, richiama immediatamente una mostra primaverile – punto di riferimento di tutti gli appassionati di piante e fiori- molto nota, “Nel Segno del Giglio“, storicamente coll ...

L’undicesima edizione di "Fior di Città" si svolgerà da domani a domenica alla Stazione Leopolda di Piazza Guerrazzi. Ideata nel 2009, "Fior di Città" è un evento dedicato alla tutela della natura e a ...

