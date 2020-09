Olio di krill | la cura per il colesterolo che viene dal mare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 settembre 2020) . L’disi ottiene da minuscoli invertebrati marini che vivono nei mari freddi intorno al circolo polare artico (e anche antartico). Si tratta di gamberetti trasparenti lunghi non più di un paio di centimetri e che appartengono a diverse specie dell’ordine Euphausiacea. L’diè ricchissimo di acidi grassi essenziali omega 3. Si può prendere sotto forma di capsule disponibili sia in farmacia che in erboristeria. I banchi disono una delle fonti alimentari principali di svariate specie marine, comprese le balene. L’dicoi suoi omega 3 protegge il sistema cardiovascolare, ma è anche antinfiammatorio, attenua i dolori dell’artrosi, può aiutare a tenere sotto controllo il ...