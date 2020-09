Mentre la Lega sogna il colpaccio nelle regioni rosse | ‘re’ Zaia vola verso record nelle urne | va tenuto d’occhio

(Di giovedì 17 settembre 2020) BOLOGNA – I big match sono Toscana e Marche: le cosiddette roccaforti rosse tremano, il centrodestra sogna il colpaccio mancato in Emilia-Romagna… Ma domenica e lunedì un altro voto va tenuto d’occhio. Pare che Luca Zaia vada ‘in carrozza’ verso la riconferma alla guida del Veneto. Nel 2010 fu presidente con il 61% dei voti, nel 2015 scese al 50% per la frattura con Tosi, quest’anno si discute di quanto aumenterà. Un sondaggio qualche tempo fa lo dava in ascesa fino al 70%… La domanda è: batterà il record di presidente eletto con la percentuale più alta d’Italia? E le tre (3!) liste della Lega (Lega, Zaia Presidente e Lista Veneta autonomia), conquisteranno 26 seggi e quindi la maggioranza assoluta, eguagliando la Dc del 1970, 1975 e 1980?

