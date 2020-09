Marash Kumbulla chi è | età | carriera e vita privata del difensore

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - spadoni_giacomo : Un investimento importante per un difensore di talento: Marash #Kumbulla, l'oggi e il domani della difesa della… - TuttoASRoma : Il neo giallorosso Marash Kumbulla @ Fiumicino Airport - romaforever_it : Fisico, piedi buoni e grinta: Marash ha proprio tutto per essere un top player - apaztabora : RT @ilRomanistaweb: ? AVANTI MARASH ? Acquista la tua copia a 1 euro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Marash Kumbulla

La Roma, con Chris Smalling ancora in bilico visto che la trattativa con il Manchester United per riportarlo nella Capitale è ancora bloccata, sta per definire il trasferimento a Trigoria del difensor ...Nonostante l’acquisto del difensore nazionale albanese Marash Kumbulla, la Roma ha ancora bisogno di rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto arretrato. Il nome in cima alla lista è seMpre quello ...Calciomercato Inter Godin – Come annunciato anche dal Presidente Zhang in un’intervista al Corriere della Sera, la strategia dell’Inter sul mercato è dare priorità alle cessioni. Alcuni colpi, in real ...