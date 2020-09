"Ma sei una monella!". Serena, bikini, Lato B e corna in diretta: Temptation, la situazione precipita | Video (Di giovedì 17 settembre 2020) Serena e Davide, fidanzati da 3 anni. Lui gelosissimo e maniaco del controllo. Lei, a detta sua, senza freni. Si sono conosciuti quando entrambi erano fidanzati con altre persone. Davide infatti era il fidanzato della migliore amica di Serena. Mentre Davide nel villaggio di Temptation Island appare rilassato e tranquillo, a volte anche isolandosi dal resto del gruppo, Serena, al contrario, partecipa attivamente alla vita del reality. Infatti, il fidanzato viene quasi immediatamente chiamato nel pinnettu. In un Video Serena confessa di sentirsi già libera perché con il compagno si sente incatenata per colpa della sua gelosia, pur non avendo fatto nulla per accrescere tale sentimento. Serena è incuriosita dal tentatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020)e Davide, fidanzati da 3 anni. Lui gelosissimo e maniaco del controllo. Lei, a detta sua, senza freni. Si sono conosciuti quando entrambi erano fidanzati con altre persone. Davide infatti era il fidanzato della migliore amica di. Mentre Davide nel villaggio diIsland appare rilassato e tranquillo, a volte anche isolandosi dal resto del gruppo,, al contrario, partecipa attivamente alla vita del reality. Infatti, il fidanzato viene quasi immediatamente chiamato nel pinnettu. In unconfessa di sentirsi già libera perché con il compagno si sente incatenata per colpa della sua gelosia, pur non avendo fatto nulla per accrescere tale sentimento.è incuriosita dal tentatore ...

