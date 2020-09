La7 | scontro Santanchè-Lorenzin “Con reddito di cittadinanza ai Bianchi fabbricate assassini” “Cosa c’entra? Speri nella catastrofe”

fattoquotidiano : Fondi Lega, scontro Salvini-Carofiglio su La7. “Siete ossessionati”. “Non risponde mai, è un esperto di vittimismo… - Noovyis : (La7, scontro Santanchè-Lorenzin. “Con reddito di cittadinanza ai Bianchi fabbricate assassini”. “Cosa c’entra? Spe… - fattoquotidiano : La7, scontro Santanchè-Lorenzin. “Con reddito di cittadinanza ai Bianchi fabbricate assassini”. “Cosa c’entra? Sper… - luisaloffredo28 : #FondiLega, scontro Salvini-Carofiglio su La7. 'Siete ossessionati'. 'Non risponde mai, è un esperto di vittimismo… - Herbert403 : RT @paolocristallo: Fondi Lega, scontro Salvini-Carofiglio su La7. 'Siete ossessionati'. 'Non risponde mai, è un esperto di vittimismo poli… -

Ultime Notizie dalla rete : La7 scontro

Seconda puntata venerdì 18 settembre di "Propaganda Live", il programma di Diego Bianchi "Zoro", in onda in diretta dalle 21,10 su La7. Ospite d’eccezione è don Luigi Ciotti, che darà il suo parere su ...Gli ascolti di mercoledì 16 settembre fanno segnare il primo scontro tra Ulisse – Il piacere della scoperta e Temptation Island. Una sfida inedita, tra due tipi di prodotti televisivi diametralmente o ...Fotogramma. “È uscito nelle ultime settimane che qualcuno a Roma sapeva e non ha fatto quel che doveva. Hanno messo in piedi 38 comitati tecnico-scientifici e se questi dicevano 'chiudi a Bergamo e no ...