Internazionali BNL d'Italia 2020: Koepfer-Monfils interrotta per problemi alla corrente

Tutto fermo sul Pietrangeli. Durante il corso del secondo set del match tra Koepfer e Monfils sul Pietrangeli del Foro Italico è mancata la corrente. Black-out improvviso e tabellone spento, condizioni che hanno spinto gli organizzatori a sospendere momentaneamente l'incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2020.

