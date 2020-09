In amore nessuno “appartiene” a nessun altro. La gelosia è un sentimento la violenza no (Di giovedì 17 settembre 2020) nessuno “appartiene” a nessun altro. Neanche in amore. È sottile la linea che demarca la fine di un sentimento sano dall’inizio di qualcos’altro, per questo mantenere i confini è necessario. Ma che succede se questo messaggio viene “minato” dalla risonanza di un programma tv? Che succede se, in prima serata su una delle maggiori emittenti nazionali, un ragazzo racconta di avere il “controllo sulla mente” della propria compagna, di essere riuscito nell’impresa di farla “cancellare dai social, dalla palestra” e poi “niente amiche, niente di niente”?Davide e Serena sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, il programma di Canale 5 che mette alla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020)“appartiene” a. Neanche in. È sottile la linea che demarca la fine di unsano dall’inizio di qualcos’, per questo mantenere i confini è necessario. Ma che succede se questo messaggio viene “minato” dalla risonanza di un programma tv? Che succede se, in prima serata su una delle maggiori emittenti nazionali, un ragazzo racconta di avere il “controllo sulla mente” della propria compagna, di essere riuscito nell’impresa di farla “cancellare dai social, dalla palestra” e poi “niente amiche, niente di niente”?Davide e Serena sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, il programma di Canale 5 che mette alla ...

politicadonna : In #amore nessuno “appartiene” a nessun altro. La #gelosia è un sentimento la violenza no - Artudacamelot5 : RT @fatina909: ?????????? WILLIAM IN BASILICATA, COME E' POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA MAI CHIAMATO PER LUI? un'anima guardate che espressione do… - Teresa02247224 : RT @HuffPostItalia: In amore nessuno “appartiene” a nessun altro. La gelosia è un sentimento la violenza no - HuffPostItalia : In amore nessuno “appartiene” a nessun altro. La gelosia è un sentimento la violenza no - eugenioosss : RT @semplicemente_l: #inQuelChe resta... Nessuno perde per aver dato amore Perde solo chi non sa riceverlo. -

Ultime Notizie dalla rete : amore nessuno L’amore di cui non parla mai nessuno QUOTIDIANO.NET Robert Pattinson è guarito dal Covid. Ma non sembra più lui…

Prima la notizia bella. Robert Pattinson è guarito dal Covid-19. A cui era risultato positivo il 4 settembre scorso. E provocando, di fatto, l’ennesima chiusura del set di The Batman, il film di cui è ...

Terra e Laghi 2020: serata shakesperiana a Besnate

Il festival teatrale “Terra e Laghi 2020” torna ad animare la piazza di Besnate con lo spettacolo “E se l’amore è cieco, la notte è il suo elemento” Besnate – “E se l’amore è cieco, la notte è il suo ...

Mario Balotelli furioso dopo le parole d’amore di Dayane Mello: “Bugie”

Mario Balotelli sbotta su Instagram dopo la dichiarazione d’amore fatta da Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip: “Bugie nella casa”. Mario Balotelli sbotta su Instagram dopo la dichiarazion ...

Prima la notizia bella. Robert Pattinson è guarito dal Covid-19. A cui era risultato positivo il 4 settembre scorso. E provocando, di fatto, l’ennesima chiusura del set di The Batman, il film di cui è ...Il festival teatrale “Terra e Laghi 2020” torna ad animare la piazza di Besnate con lo spettacolo “E se l’amore è cieco, la notte è il suo elemento” Besnate – “E se l’amore è cieco, la notte è il suo ...Mario Balotelli sbotta su Instagram dopo la dichiarazione d’amore fatta da Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip: “Bugie nella casa”. Mario Balotelli sbotta su Instagram dopo la dichiarazion ...