GF vip, Tommaso Zorzi peggio di un indovino: “Il mio ex andrà dalla d’Urso…” (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Tommaso Zorzi non sta sbagliando un colpo. Nonostante sia dentro la Casa del Grande Fratello Vip, conosce alla perfezione i “movimenti” mediatici di Iconize (Marco Ferrero), ex fidanzato che ha già partecipato a Pomeriggio 5, proprio come sospettato dall’ex volto di Riccanza. GF vip, Tommaso Zorzi peggio di un indovino: “Il mio ex andrà dalla... L'articolo GF vip, Tommaso Zorzi peggio di un indovino: “Il mio ex andrà dalla d’Urso…” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 settembre 2020)non sta sbagliando un colpo. Nonostante sia dentro la Casa del Grande Fratello Vip, conosce alla perfezione i “movimenti” mediatici di Iconize (Marco Ferrero), ex fidanzato che ha già partecipato a Pomeriggio 5, proprio come sospettato dall’ex volto di Riccanza. GF vip,di un: “Il mio ex andrà... L'articolo GF vip,di un: “Il mio ex andràd’Urso…” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tuttouomini : Chi Iconize ex fidanzato di Tommaso Zorzi età lavoro e le polemiche al Gf Vip - - toysblogit : Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi parla di Giulia De Lellis e Andrea Damante: 'Perfetti… - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi peggio di un indovino: “Il mio ex fidanzato Iconize andrà da Barbara d'Urso a parlare male di… - zazoomblog : GF Vip: Tommaso Zorzi svela la verità sulla De Lellis e Damante - #Tommaso #Zorzi #svela #verità #sulla - MondoTV241 : GF Vip, Tommaso Zorzi parla dei Damellis, 'Loro sono perfetti per stare insieme, però...' #tommasozorzi… -