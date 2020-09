Formazioni ufficiali Shamrock Rovers Milan | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ecco leper il match valido per il secondo turno preliminare di Europa League 2020/21:Ecco gli schieramentidi, match valido per il secondo turno preliminare di Europa League 2020/2021.: In attesa(4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Salemakers; Ibrahimovic Leggi su Calcionews24.com

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O'Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O'Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke. A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa. Allenatore: B ...Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per il secondo turno preliminare di Europa League 2020/21: formazioni Shamrock Rovers Milan Ecco gli schieramenti ufficiali di Shamrock Ro ...