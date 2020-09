Elezioni regionali, ecco gli “impresentabili” per l’Antimafia (Di giovedì 17 settembre 2020) "All'esito delle verifiche disposte sui candidati alle Elezioni regionali Valle d'Aosta, si può affermare che: non sono stati presi in considerazione carichi pendenti o sentenze per reati diversi da quelli previsti dal codice di autoregolamentazione o dalla legge Severino; alcuni soggetti non rientrano nel codice di autoregolamentazione nè nelle previsioni della legge Severino, in quanto assolti ovvero riabilitati". Lo ha detto il Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. "È notoria la condizione del candidato Augusto Arduino Rollandin, ("Puor L'Autonomie - Per l'Autonomie") il quale venne dichiarato sospeso a decorrere dal 28 marzo 2018 dalla carica di consigliere regionale e vicepresidente della Giunta regionale valdostana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 3 maggio 2019. Ciò per via ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) "All'esito delle verifiche disposte sui candidati alleValle d'Aosta, si può affermare che: non sono stati presi in considerazione carichi pendenti o sentenze per reati diversi da quelli previsti dal codice di autoregolamentazione o dalla legge Severino; alcuni soggetti non rientrano nel codice di autoregolamentazione nè nelle previsioni della legge Severino, in quanto assolti ovvero riabilitati". Lo ha detto il Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. "È notoria la condizione del candidato Augusto Arduino Rollandin, ("Puor L'Autonomie - Per l'Autonomie") il quale venne dichiarato sospeso a decorrere dal 28 marzo 2018 dalla carica di consigliere regionale e vicepresidente della Giunta regionale valdostana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 3 maggio 2019. Ciò per via ...

matteosalvinimi : #Salvini: Due impegni: ottenere saldo e stralcio cartelle esattoriali, mantenere promesse CONCRETE che i cittadini… - repubblica : Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - TeresaBellanova : Il 20 e 21 Settembre, l'unico voto utile alle elezioni regionali in Puglia è per @ivanscalfarotto.… - Dino99612045 : RT @Teresat14547770: Regionali Toscana, Marco Rizzo-Partito Comunista: 'Abbiamo candidato Salvatore Catello, con la bandiera rossa' https:/… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: #ElezioniRegionali in #Toscana. Che cosa ha trasformato una storica “roccaforte rossa” in una regione contendibile? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali Marche 2020, come si vota e fac simile scheda elettorale il Resto del Carlino Elezioni regionali. Arturo Lorenzoni, Pd: «Un Veneto europeo e green. Zaia? Dietro il racconto, ci vuole sostanza»

Arturo Lorenzoni, il candidato civico a cui il Pd ha ceduto il timone del centrosinistra in queste elezioni, è stato dimesso martedì. È ancora positivo al coronavirus, dunque dovrà restare in isolamen ...

Regionali Valle d’Osta, Antimafia: Rollandin fra impresentabili

“All’esito delle verifiche disposte sui candidati alle Elezioni regionali Valle d’Aosta, si può affermare che: non sono stati presi in considerazione carichi pendenti o sentenze per reati diversi da q ...

Napoli, sospeso medico del Pascale: è accusato di violenze sessuali su due pazienti

Un medico dell’istituto nazionale per la cura dei Tumori Pascale di Napoli, Raffaele Tortoriello, è stato sospeso per un anno dalla sua professione perché accusato di molestie sessuali ai danni di due ...

Arturo Lorenzoni, il candidato civico a cui il Pd ha ceduto il timone del centrosinistra in queste elezioni, è stato dimesso martedì. È ancora positivo al coronavirus, dunque dovrà restare in isolamen ...“All’esito delle verifiche disposte sui candidati alle Elezioni regionali Valle d’Aosta, si può affermare che: non sono stati presi in considerazione carichi pendenti o sentenze per reati diversi da q ...Un medico dell’istituto nazionale per la cura dei Tumori Pascale di Napoli, Raffaele Tortoriello, è stato sospeso per un anno dalla sua professione perché accusato di molestie sessuali ai danni di due ...