Elezioni regionali 2020, lo scenario politico a pochi giorni dal voto (Di giovedì 17 settembre 2020) Elezioni 2020, il quadro della situazione a pochi giorni dal voto: il centro destra sogna un en plein mentre il Pd punta al pareggio Il 20 e il 21 settembre si terranno Elezioni per eleggere i presidenti di sette regioni. Centrodestra e Partito Democratico ormai sono in lotta aperta, il centrodestra infatti sogna di dare una spallata al governo vincendo in tutte le regioni mentre dall’altro lato il Pd punta almeno ad un pareggio. Per asservire il suo obiettivo alle Elezioni in Puglia il centrodestra si presenta in un’unica coalizione, evento che non accadeva da quindici anni. Noto volto candidato dal centrodestra è Raffaele Fitto, che ha già governato in Puglia dal 2000 al 2005. Dunque il testa a testa in questa regione è tra Fitto ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020), il quadro della situazione adal: il centro destra sogna un en plein mentre il Pd punta al pareggio Il 20 e il 21 settembre si terrannoper eleggere i presidenti di sette regioni. Centrodestra e Partito Democratico ormai sono in lotta aperta, il centrodestra infatti sogna di dare una spallata al governo vincendo in tutte le regioni mentre dall’altro lato il Pd punta almeno ad un pareggio. Per asservire il suo obiettivo allein Puglia il centrodestra si presenta in un’unica coalizione, evento che non accadeva da quindici anni. Noto volto candidato dal centrodestra è Raffaele Fitto, che ha già governato in Puglia dal 2000 al 2005. Dunque il testa a testa in questa regione è tra Fitto ...

matteosalvinimi : #Salvini: Due impegni: ottenere saldo e stralcio cartelle esattoriali, mantenere promesse CONCRETE che i cittadini… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 Settembre, l'unico voto utile alle elezioni regionali in Puglia è per @ivanscalfarotto.… - repubblica : Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - MASCHERATRISTE : RT @repubblica: Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: ++ ??IMPERDIBILE! QUESTO VENERDÌ ALLE 18 TI ASPETTIAMO A FIRENZE CON SUSANNA CECCARDI, PRONTI A DARLE LA CARICA FINALE PE… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali Marche 2020, come si vota e fac simile scheda elettorale Il Resto del Carlino All'Italia più che un Parlamento meno numeroso, serve un Parlamento più efficiente e competente

Caro Signor Direttore, nel corso di un TG serale l’on. Luigi Di Maio rispondendo alle domande della giornalista motivava il perchè del SI al referendum per la riduzione dei parlamentari, con particola ...

Ultimo appello per mandarli a casa

Che nessuno si lamenti, se passate le regionali, svanisse ogni possibilità di cacciare via questo governo abusivo di incoscienti nel senso letterale, perché sia chiaro col cappotto su Puglia, Marche e ...

Padova, il candidato del Pd: «Votate pure Zaia ma scrivete il mio nome»

Alla vigilia delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, scoppia una nuova bufera sul voto disgiunto. Dopo il caso che ha coinvolto il coordinatore del circolo del Pd di Nove-Cartigliano (Vicenza) ...

Caro Signor Direttore, nel corso di un TG serale l’on. Luigi Di Maio rispondendo alle domande della giornalista motivava il perchè del SI al referendum per la riduzione dei parlamentari, con particola ...Che nessuno si lamenti, se passate le regionali, svanisse ogni possibilità di cacciare via questo governo abusivo di incoscienti nel senso letterale, perché sia chiaro col cappotto su Puglia, Marche e ...Alla vigilia delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, scoppia una nuova bufera sul voto disgiunto. Dopo il caso che ha coinvolto il coordinatore del circolo del Pd di Nove-Cartigliano (Vicenza) ...