Coronavirus, in Capitanata casi triplicati nell'ultimo mese: 37 sono i comuni Covid-free (Di giovedì 17 settembre 2020) Coronavirus in Puglia: con i 103 casi registrati ieri, il numero totale dei casi registrati nella regione sale a 6.689. Ben 1.577 si sono verificati nella provincia di Foggia, ovvero quasi un quarto ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 17 settembre 2020)in Puglia: con i 103registrati ieri, il numero totale deiregistratia regione sale a 6.689. Ben 1.577 siverificatia provincia di Foggia, ovvero quasi un quarto ...

SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 16 SETTEMBRE 2020 Con dichiarazioni dei DG delle Asl pugliesi Il president… - ApMdp : Coronavirus, 76 casi in Puglia e un decesso: in Capitanata 26 nuovi positivi - CaporaleLuca : Coronavirus, crescono i casi in Capitanata, 26 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, in Puglia oltre 1.700 casi attivi: in Capitanata c'è un nuovo comune Covid-free - RednewsGargano : ?? #BollettinoEpidemiologico #CoVid19 ?? #Coronavirus #SARSCoV2 #RegionePuglia 82 le persone pugliesi risultate po… -