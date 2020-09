Come e dove conservare la mascherina quando non la indossi (Di giovedì 17 settembre 2020) Su quali scegliere, come utilizzarle, disinfettarle e smaltirle abbiamo già detto molto. Rimane però scoperta gran parte del ciclo di vita di una mascherina, chirurgica o ffp2 poco importa. Quella in cui non la utilizziamo. A sette mesi dall’inizio dell’epidemia di coronavirus sembrerebbe pleonastico parlarne eppure da quello che si vede in giro – mascherine usate come arbre magique, mascherine appese al gomito che toccano superfici e altre persone, come collane intorno al collo, perse in borsa o accartocciate in tasca – evidentemente qualche indicazione sulla conservazione può tornare utile. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Su quali scegliere, come utilizzarle, disinfettarle e smaltirle abbiamo già detto molto. Rimane però scoperta gran parte del ciclo di vita di una mascherina, chirurgica o ffp2 poco importa. Quella in cui non la utilizziamo. A sette mesi dall’inizio dell’epidemia di coronavirus sembrerebbe pleonastico parlarne eppure da quello che si vede in giro – mascherine usate come arbre magique, mascherine appese al gomito che toccano superfici e altre persone, come collane intorno al collo, perse in borsa o accartocciate in tasca – evidentemente qualche indicazione sulla conservazione può tornare utile.

Ultime Notizie dalla rete : Come dove Elezioni Comunali 2020, dove e come si vota in Emilia Romagna Il Resto del Carlino Scrutatori referendum 2020: quanto guadagnano, come sono scelti e quando possono rinunciare

In vista del 20 e 21 settembre, data del voto per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, e per le elezioni amministrative, i Comuni hanno scelto ...

Grazie, l'immenso valore di questa parola e come dirla in tutte le lingue del mondo

C'è un giorno per tutto, anche per la gratitudine. E' il 21 settembre ed esiste dal 1965, istituito alle Hawaii e poi diventato World Gratitude Day. Grazie è una delle parole più belle in assoluto, im ...

Matrimoni 2020-2021, la Sicilia inaugura il Bonus Matrimonio fino a 3000 euro per gli sposi

Dove e come sposarsi in questo 2020 e 2021? In Sicilia! Sembra proprio che sia questa la meta giusta per convolare a nozze quest’anno perché la Regione ha appena approvato il “Bonus Matrimonio” grazie ...

