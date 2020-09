Carissimi ambasciatori

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 settembre 2020) Quelli italiani sono tra i più numerosi e meglio pagati al mondo: si parte da uno stipendio annuo di 62.000 euro, che può arrivare a 240.000. È una casta dello Stato con privilegi tutti suoi. Panorama ha fatto i conti, raccogliendo anche gli aneddoti di un «pentito».Non erano pochi il 7 settembre scorso a partecipare alle prove scritte per il concorso, indetto dal ministero degli Esteri, per i 32 posti in palio di «segretario di legazione». Una sigla che forse ai più non dirà nulla, ma rappresenta il primo scalino della carriera diplomatica. Mentre c'è chi stringe la cinghia, considerata anche la crisi economica post-Covid, alla Farnesina si allargano dunque le maglie del fronte diplomatico. Solo l'anno scorso erano stati assunti altri 33 segretari di legazione. La questione non è solo di prestigio, ma anche ...