Calciomercato Palermo, Mamadou Kanoute torna in pole: sullo sfondo Gerardi e Vano. Gliozzi… (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Palermo in cerca di rinforzi per l’attacco.Sfumata l’operazione Corazza che in questi giorni ha firmato con l’Alessandria, l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno comunque proseguito, senza mai fermarsi, nella ricerca del nome che dovrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Roberto Boscaglia. Tra tutti, il duo dirigenziale, aveva già messo gli occhi principalmente su Stefano Pettinari del Trapani, un giocatore che è corteggiato da alcuni club di Serie B: situazione che potrebbe definitivamente allontanare il giocatore dal club rosanero. Rischia di uscire dalla lista di Sagramola e Castagnini anche il nome di Ettore Gliozzi. "L’attaccante classe 1995 è entrato nel mirino del Cosenza: trattativa già avviata con ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilin cerca di rinforzi per l’attacco.Sfumata l’operazione Corazza che in questi giorni ha firmato con l’Alessandria, l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno comunque proseguito, senza mai fermarsi, nella ricerca del nome che dovrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Roberto Boscaglia. Tra tutti, il duo dirigenziale, aveva già messo gli occhi principalmente su Stefano Pettinari del Trapani, un giocatore che è corteggiato da alcuni club di Serie B: situazione che potrebbe definitivamente allontanare il giocatore dal club rosanero. Rischia di uscire dalla lista di Sagramola e Castagnini anche il nome di Ettore Gliozzi. "L’attaccante classe 1995 è entrato nel mirino del Cosenza: trattativa già avviata con ...

