Calciomercato Inter | Candreva al Genoa può portare Vidal Rebus Pinamonti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 settembre 2020): il trasferimento dialpotrebbe liberarein nerazzurro.Se Antonioaccetterà il trasferimento al, Arturopotrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell’. La Gazzetta dello Sport spiega che la situazione resta fluida: l’avventura di Arturo in Catalogna è chiusa e il cileno e il Barça hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto. Ma prima di imbarcarsi per l’Italia il cileno aspetta il via libera da Milano. Ad Appiano Gentile c’è troppa folla e prima di aggiungere un tassello al nuovo mosaico di Conte, bisogna piazzare qualche colpo in uscita. Con il ...