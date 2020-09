“Ballando Con Le Stelle”: si parte il 19 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Su Rai Uno torna il programma condotto da Milly Carlucci Sabato 19 settembre su Rai 1 si riaccendono i riflettori sulla pista da ballo di “Ballando con le stelle”. Il programma, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione, condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli, si conferma uno degli appuntamenti annuali più attesi e seguiti del palinsesto televisivo. Con il suo stile unico e inconfondibile, Ballando con le stelle ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per il ballo di coppia e non solo. Una passione che il programma racconta sotto tanti punti di vista. Hanno sollevato la coppa del vincitore, in questi anni, personaggi tra i più diversi: attrici bellissime, sportive dalla forza straordinaria, uomini carismatici. Eppure, alle volte proprio chi non ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Su Rai Uno torna il programma condotto da Milly Carlucci Sabato 19su Rai 1 si riaccendono i riflettori sulla pista da ballo di “Ballando con le stelle”. Il programma, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione, condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli, si conferma uno degli appuntamenti annuali più attesi e seguiti del palinsesto televisivo. Con il suo stile unico e inconfondibile, Ballando con le stelle ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per il ballo di coppia e non solo. Una passione che il programma racconta sotto tanti punti di vista. Hanno sollevato la coppa del vincitore, in questi anni, personaggi tra i più diversi: attrici bellissime, sportive dalla forza straordinaria, uomini carismatici. Eppure, alle volte proprio chi non ...

Raiofficialnews : “Mi piace pensare che il ritorno di @Ballando_Rai rappresenti la ripartenza di tutto il settore musicale. Non vedo… - Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle, le coppie della 15esima edizione?? Da sabato #19settembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay,… - _Techetechete : Ebbene sì, siamo giunti all'utlimo appuntamento della stagione... Stasera chiuderemo in bellezza con una puntata s… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Ballando con le stelle 2020, conferenza stampa con Milly Carlucci e il cast in diretta - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Ballerino per una notte della prima puntata di #BallandoConLeStelle: Massimiliano Allegri. #allegrivattene https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ballando Con I giochi che vorremmo rivedere della SEGA Retrogaming History