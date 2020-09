Ballando con le Stelle 2020: Massimiliano Allegri primo ballerino per una notte (Di giovedì 17 settembre 2020) Massimiliano Allegri Dai campi da calcio alla pista da ballo. Questa a Massimiliano Allegri mancava sicuramente. L’ex allenatore della Juventus sarà infatti il primo ballerino per una notte della nuova edizione di Ballando con le Stelle (in onda sabato 19 settembre). In pratica, il tecnico livornese ha rifiutato – secondo Sky Sport – l’offerta di allenare la nazionale Olandese ma in compenso ha detto sì a Milly Carlucci. Ad annunciarne la presenza nel dance show di Rai1 è stata la stessa conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione del programma, in corso stamane a Roma. Nel prime time del sabato sera, l’ex calciatore e attuale compagno di Ambra Angiolini si ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 settembre 2020)Dai campi da calcio alla pista da ballo. Questa amancava sicuramente. L’ex allenatore della Juventus sarà infatti ilper unadella nuova edizione dicon le(in onda sabato 19 settembre). In pratica, il tecnico livornese ha rifiutato – secondo Sky Sport – l’offerta di allenare la nazionale Olandese ma in compenso ha detto sì a Milly Carlucci. Ad annunciarne la presenza nel dance show di Rai1 è stata la stessa conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione del programma, in corso stamane a Roma. Nel prime time del sabato sera, l’ex calciatore e attuale compagno di Ambra Angiolini si ...

