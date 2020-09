Ascolti Tv 16 settembre 2020 | tra Ulisse e Temptation c' è chi sceglie Rambo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,2%. Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.044.000, 24%,. Su Canale 5 Caduta Libera 2.593.000, 16,3%,.

team_world : Riassunto di questo 11 settembre: •Icarus Falls di Zayn ha raggiunto i 2 miliardi di ascolti su Spotify????… - annatomasi1 : RT @VigilanzaT: Ascolti Tv, daytime Rai1 a picco. Ulisse regge il colpo di Temptation - VigilanzaT : Ascolti Tv, daytime Rai1 a picco. Ulisse regge il colpo di Temptation - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 16 settembre 2020. Temptation Island 18.78% – 2,9 mln, Ulisse 15.89% – 3,1 mln. Immortale Ra… - NasiMusi : Ascolti TV di Mercoledì 16 settembre 2020: #TemptationIsland 2,9 mln, #Ulisse 3,1 mln ... Forse c'è ancora speranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

BARCELLONA. Il 17 settembre del 2000, Lionel Andrés Messi Cuccittini vide per la prima volta quello che avrebbe trasformato nel proprio Colosseo. Non appena sbarcò all'aeroporto del Prat, accompagnato ...L'Aiap, Associazione Italiana Amici del Presepio sezione di Giovinazzo ha ancora una volta messo in campo sul territorio un'iniziativa dal forte carattere sociale: un corso di arte presepiale dal tito ...Lucca, 17 settembrte 2020 - Posti disponibili per prenotarsi alla "Notte Bianca della Biodiversità”, in programma domani (sabato 19 settembre) pomeriggio e sera alla riserva naturale statale Orecchi ...