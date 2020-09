Ambiente, progetti contro il climate change: bando Ue da 1 miliardo di euro (Di giovedì 17 settembre 2020) La Commissione europea ha lanciato oggi un bando da un miliardo di euro per ricerche e progetti innovativi che si pongono l’obiettivo di affrontare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversita’ europea. Il bando fa parte del Green Deal Call all’interno del progetto Horizon 2020 e aiutera’ l’europa ad affrontare la crisi “trasformando le sfide ambientali in opportunita’ di innovazione”, si legge in una nota ufficiale. Il bando richiede risultati importanti nel breve e medio periodo, con tuttavia una prospettiva di rilevanza nel lungo termine. Diverse le aree su cui potersi concentrare: energia pulita e rinnovabile, economia circolare, costruzione di edifici efficienti e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) La Commissionepea ha lanciato oggi unda undiper ricerche einnovativi che si pongono l’obiettivo di affrontare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversita’pea. Ilfa parte del Green Deal Call all’interno del progetto Horizon 2020 e aiutera’ l’pa ad affrontare la crisi “trasformando le sfide ambientali in opportunita’ di innovazione”, si legge in una nota ufficiale. Ilrichiede risultati importanti nel breve e medio periodo, con tuttavia una prospettiva di rilevanza nel lungo termine. Diverse le aree su cui potersi concentrare: energia pulita e rinnovabile, economia circolare, costruzione di edifici efficienti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente progetti Raccolta differenziata e salvaguardia dell'ambiente: Net amplia e intensifica i progetti di educazione ambientale nelle scuole Friuli Sera Rifiuti solidi urbani: 'Per Lugano bilancio più che soddisfacente'

La Città sul Ceresio è pronta a introdurre a partire dal 1° ottobre per il servizio di ritiro a domicilio delle principali tipologie di rifiuti prodotte nelle economie domestiche. di Cristina Ferrari ...

Triennale di Milano e Fondazione Cartier insieme per mostre sull’ambiente

La stessa visione dell'arte contemporanea, la stessa sensibilità sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. La Triennale Milano presieduta da Stefano Boeri e Fondazione Cartier di Parigi hanno avvi ...

Green Deal europeo: bando di gara da 1 miliardo “per progetti di ricerca che affrontino la crisi climatica”

La Commissione europea ha deciso oggi di indire un bando di gara da 1 miliardo di euro “per progetti di ricerca e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosis ...

