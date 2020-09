Vidal e Suarez non convocati da Koeman per Barcellona-Girona (Di mercoledì 16 settembre 2020) Barcellona, Spagna, - Niente amichevole con il Girona per Luis Suarez e Arturo Vidal . I due calciatori non sono stati convocati dall'allenatore del Barcellona Ronald Koeman in vista del test contro ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020), Spagna, - Niente amichevole con ilper Luise Arturo. I due calciatori non sono statidall'allenatore delRonaldin vista del test contro ...

