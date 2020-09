Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBREORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SU VIA DI PRATICA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTELNO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONENELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL PERSONALE ENAC SONO A RISCHIO I VOLI SUL TERRITORIO NAZIONALE VI CONSIGLIAMO PERTANTO DI CONTATTARE LA COMPAGNIA DI RIFERIMENTO PRIMA DI METTERVI IN VIAGGIO PASSIAMO AI LAVORI SULLA DIRAMAZIONE ...