"Vi dico perché adesso non faccio più twerking" - (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novella Toloni La cantante bolognese ha detto addio (momentaneamente) al suo cavallo di battaglia. Elettra non twerka più e la colpa è della pandemia Che fine ha fatto la regina del twerking? Elettra Lamborghini sembra aver detto addio al suo marchio di fabbrica (e non quello delle vetture) e i fan si strappano i capelli. La bella ereditiera è stata una delle protagoniste indiscusse dei festival musicali (pochi) che questa strana estate pandemica ci ha regalato. Ma del suo cavallo di battaglia neanche l'ombra. Elettra Lamborghini ha smesso di twerkare e ai fan il dettaglio non è sfuggito. E così la cantante è stata subissata di messaggi, commenti e richieste per capire il motivo della rinuncia. Tra meno di dieci giorni Elettra Lamborghini si unirà in matrimonio con il dj belga Afrojack, al ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novella Toloni La cantante bolognese ha detto addio (momentaneamente) al suo cavallo di battaglia. Elettra non twerka; e la colpa è della pandemia Che fine ha fatto la regina del? Elettra Lamborghini sembra aver detto addio al suo marchio di fabbrica (e non quello delle vetture) e i fan si strappano i capelli. La bella ereditiera è stata una delle protagoniste indiscusse dei festival musicali (pochi) che questa strana estate pandemica ci ha regalato. Ma del suo cavallo di battaglia neanche l'ombra. Elettra Lamborghini ha smesso di twerkare e ai fan il dettaglio non è sfuggito. E così la cantante è stata subissata di messaggi, commenti e richieste per capire il motivo della rinuncia. Tra meno di dieci giorni Elettra Lamborghini si unirà in matrimonio con il dj belga Afrojack, al ...

Ernesto29296958 : Tutto nella - PCattoretti : Donne ch'avete intelletto d'amore, i' vo' con voi de la mia donna dire, non perch'io creda sua laude finire, ma rag… - mediatrend : #DivCo #Par20 —30— « Io veggio che tu credi queste cose perch’ io le dico, ma non vedi come ; sì che, se son cr… -

Ultime Notizie dalla rete : dico perché No al taglio dei parlamentari. E dico perché Vivere Fermo Ministero del Mare, perchè no?

Numerose sono le iniziative a sostegno della sostenibilità dei mari. In Italia questo dovrebbe essere il cuore di una politica di sviluppo, in considerazione degli 8 mila chilometri di coste che bagna ...

Serie A, perché i giocatori scelgono numeri strani. Insigne e Immobile 17 e 24 per moglie. Buffon e il mitico 77

Un gol senza 9, una fantasia senza 10 e portieri senza 1. Da tempo ormai nel nostro campionato sono spariti i numeri tradizionali e ai blocchi di partenza – come potremo rivedere in questo weekend qua ...

Perché Elisabetta Gregoraci non è entrata alla prima puntata del GF Vip? Svelati i “motivi personali”

Era tra le presenze più attese del GF Vip 5 ma Elisabetta Gregoraci, alla prima puntata del reality, ha dato forfait: “motivi personali” si era detto giustificandone l’assenza. A svelare le vere – o s ...

Numerose sono le iniziative a sostegno della sostenibilità dei mari. In Italia questo dovrebbe essere il cuore di una politica di sviluppo, in considerazione degli 8 mila chilometri di coste che bagna ...Un gol senza 9, una fantasia senza 10 e portieri senza 1. Da tempo ormai nel nostro campionato sono spariti i numeri tradizionali e ai blocchi di partenza – come potremo rivedere in questo weekend qua ...Era tra le presenze più attese del GF Vip 5 ma Elisabetta Gregoraci, alla prima puntata del reality, ha dato forfait: “motivi personali” si era detto giustificandone l’assenza. A svelare le vere – o s ...