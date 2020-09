UFFICIALE – Sassuolo, Frattesi rinnova fino al 2025 e va in prestito al Monza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sassuolo, Frattesi rinnova fino al 2025 e va in prestito al Monza. Ecco il comunicato da parte della società neroverde Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha rinnovato il proprio accordo con la società neroverde fino al 2025. Il giocatore – poi – è stato ceduto al Monza, ecco il comunicato UFFICIALE del club: «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide Frattesi (’99, centrocampista) fino al 30 Giugno 2025 Il calciatore è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020)ale va inal. Ecco il comunicato da parte della società neroverde Davide, centrocampista del, hato il proprio accordo con la società neroverdeal. Il giocatore – poi – è stato ceduto al, ecco il comunicatodel club: «L’Unione SportivaCalcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide(’99, centrocampista)al 30 GiugnoIl calciatore è ...

calciomercatoit : ??#Sassuolo - UFFICIALE il rinnovo di #Frattesi: nella prossima stagione giocherà in prestito al #Monza ??… - interistadoc_ : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Davide #Frattesi è il decimo colpo di mercato del #Monza. Il nazionale italiano Under 21 arriva in prestit… - sportli26181512 : Monza, UFFICIALE: il 10° colpo di mercato arriva dal Sassuolo: Il Monza ha ingaggiato in prestito dal Sassuolo il c… - kupaleon : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Davide #Frattesi è il decimo colpo di mercato del #Monza. Il nazionale italiano Under 21 arriva in prestit… - Calciomerc : Adesso è anche ufficiale il #Monza piazza un altro colpo e prende in prestito dal #Sassuolo il centrocampista… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sassuolo Sassuolo, UFFICIALE: cinque cessioni, due difensori vanno allo Spezia Calciomercato.com UFFICIALE - Monza, ecco Frattesi: è il decimo colpo di mercato

Il decimo nuovo innesto del mercato estivo del Monza è il centrocampista Davide Frattesi, che arriva a titolo temporaneo annuale dal Sassuolo. Nato il 22 settembre 1999 a Roma, cresce nel settore ...

Giovanili Sassuolo: confermato il Mapei Football Center per le partite ufficiali

Questa mattina, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato gli annuari dei Campionati Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A&B per la stagione 2020/2021. Al loro interno c’è la conferma ...

Serie A, si riparte nel weekend con tanti match di cartello

C'è grandissima attesa tra gli appassionati di calcio per la ripresa del campionato di Serie A. La prima giornata interesserà sette gare, con gli stadi che per il momento resteranno chiusi a causa del ...

Il decimo nuovo innesto del mercato estivo del Monza è il centrocampista Davide Frattesi, che arriva a titolo temporaneo annuale dal Sassuolo. Nato il 22 settembre 1999 a Roma, cresce nel settore ...Questa mattina, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato gli annuari dei Campionati Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A&B per la stagione 2020/2021. Al loro interno c’è la conferma ...C'è grandissima attesa tra gli appassionati di calcio per la ripresa del campionato di Serie A. La prima giornata interesserà sette gare, con gli stadi che per il momento resteranno chiusi a causa del ...