Ue, Von der Leyen: “Con Conte organizzeremo vertice mondiale sulla sanità” (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Presidentessa della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha dichiarato che con il premier Conte, organizzeranno a breve un vertice mondiale sulla sanità. Un incontro con i leader di… L'articolo Ue, Von der Leyen: “Con Conte organizzeremo vertice mondiale sulla sanità” proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Presidentessa della Commissione Europea Ursula Von derha dichiarato che con il premier, organizzeranno a breve unsanità. Un incontro con i leader di… L'articolo Ue, Von der: “Consanità” proviene da .

europainitalia : Segui la diretta del 1° Discorso sulla Stato dell'Unione della Presidente???? Ursula von der Leyen al Parlamento euro… - fattoquotidiano : Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice glob… - sara_voza : RT @marcobreso: Ursula von der Leyen conferma le anticipazioni dei giorni scorsi sui target climatici: le emissioni nocive andranno ridotte… - antoniettampa : Von Der Leyen cita le parole di margaret thatcher per ricordare agli inglesi l'importanza di rispettare i patti sig… - CaldaroneCeres : RT @repubblica: Von der Leyen: 'Europei pronti a uscire da fragilità. Servono salari minimi in tutti i Paesi' [aggiornamento delle 10:05] h… -