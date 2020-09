Traffico Roma del 16-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto quindi attratti perintenso sulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo in direzione ditrafficata alla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda sul tratto Urbano dell’a24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est rallentamenti sulla via Cassia tra via della Giustiniana e via di Grottarossa in direzione del c’è coda anche sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due punti intenso delsulla via Salaria concludi tra via di Villa Spada il aeroporto dell’Urbe segnalato anche un incidente dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A ...