Tommaso Zorzi torna in gioco. Niente covid al GfVip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Lo comunica la produzione tramite il proprio profilo Instagram: "Dopo aver effettuato i regolari controlli Tommaso Zorzi è rientrato in casa". Dunque, la grande paura per il suo stato di salute è passata: si trattava di sinusite e non di contagio da covid-19. L'influencer aveva accusato febbre alta e spossatezza fin da lunedì sera, ieri pomeriggio è stato allontanato dal resto dei compagni per approfondire il suo stato di salute e oggi il rientro in gioco.

