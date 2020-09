Temptation Island e GF Vip, cachet da capogiro: è bufera sul web (Di mercoledì 16 settembre 2020) Amedeo Venza ha alzato un vero e proprio polverone rivelando il cachet dei vip del Grande Fratello e quello dei tentatori di Temptation Island. Cifre da capogiro. Quando si guadagna per partecipare a un reality? Questa domanda sono in molti a porsela, e finalmente c’è chi ha deciso d vuotare il sacco. Si tratta di un habitué del piccolo schermo, Amedeo Venza, che vanta numerose partecipazioni a noti programmi televisivi. Sul suo profilo Instagram non solo ha svelato il cachet dei vip all’interno della casa del Grande Fratello ma anche detto la sua su alcune rivelazioni fatte da un ex tentatore. Temptation Island, cachet da capogiro: 500 euro al giorno Foto: Instagram @filippobiscigliaAmedeo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Amedeo Venza ha alzato un vero e proprio polverone rivelando ildei vip del Grande Fratello e quello dei tentatori di. Cifre da. Quando si guadagna per partecipare a un reality? Questa domanda sono in molti a porsela, e finalmente c’è chi ha deciso d vuotare il sacco. Si tratta di un habitué del piccolo schermo, Amedeo Venza, che vanta numerose partecipazioni a noti programmi televisivi. Sul suo profilo Instagram non solo ha svelato ildei vip all’interno della casa del Grande Fratello ma anche detto la sua su alcune rivelazioni fatte da un ex tentatore.da: 500 euro al giorno Foto: Instagram @filippobiscigliaAmedeo ...

