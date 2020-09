Studiare serve, sempre e comunque. A prescindere da soldi e lavoro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non sopporto quelli che dicono che studiare non serve a niente. Generalmente sono personaggi di successo, o almeno così sembra, o almeno così ci fanno credere, che non hanno avuto bisogno del famoso “pezzo di carta” per arrivare dove sono arrivati. Quelli il lavoro se lo sono inventato, come viene continuamente suggerito di fare ai giovani da anni, oppure hanno cominciato a darsi da fare molto presto, anziché “perdere tempo” sui libri. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non sopporto quelli che dicono che studiare non serve a niente. Generalmente sono personaggi di successo, o almeno così sembra, o almeno così ci fanno credere, che non hanno avuto bisogno del famoso “pezzo di carta” per arrivare dove sono arrivati. Quelli il lavoro se lo sono inventato, come viene continuamente suggerito di fare ai giovani da anni, oppure hanno cominciato a darsi da fare molto presto, anziché “perdere tempo” sui libri.

cri11 : RT @saggiadecisione: Vi segnalo che, rivedendo uno spezzone della puntata di #DiMartedi di ieri, la #DeGregorio ha detto che un #trust serv… - saggiadecisione : Vi segnalo che, rivedendo uno spezzone della puntata di #DiMartedi di ieri, la #DeGregorio ha detto che un #trust s… - spiderminsung : cioè di solito mi confronto coi miei amiketti dell'uni per ste cose perché conosciamo gli esami e ci possiamo consi… - JulesDalBon : @AttilioCotroneo @pietroraffa Come disse qualcuno, studiare molto per poi dare dell'ignorante ad altri, certifica c… - xHappinesstan : RT @ilavfd: Siete la generazione dei buongiornissimi, dei novax, dei complottisti. Del posto fisso senza titolo di studio. Di una sola maes… -

Ultime Notizie dalla rete : Studiare serve Studiare serve, sempre e comunque. A prescindere da soldi e lavoro Vanity Fair.it Smart working, indietro non si tornerà. Ma serve un nuovo capo

C’è quello che a casa proprio non ci vuole stare perché non ha lo studio per i meeting su Zoom ed è stufo di farli dalla toilette. C’è chi invece lavorerebbe tutta la vita dal proprio letto come era s ...

Dal mondo Lega bonifici per 5 milioni a società amiche. Di Rubba si difende: «Tutto regolare»

Il conto appare interminabile. Soldi che partono da Radio Padania, dalla Lega Nord per Salvini, dalla finanziaria di origine bossiana Pontida Fin, tutti dal mondo del primo partito italiano, dal 2015 ...

Le nomine web sono un modello. Ora lo studiano Torino e Savona

Nomine in presenza addio. Il nuovo sistema in remoto, con le cattedre assegnate nella nuvola virtuale, sta dimostrando di essere un modello positivo. Tanto che al «Vallauri» di Fossano prosegue spedit ...

C’è quello che a casa proprio non ci vuole stare perché non ha lo studio per i meeting su Zoom ed è stufo di farli dalla toilette. C’è chi invece lavorerebbe tutta la vita dal proprio letto come era s ...Il conto appare interminabile. Soldi che partono da Radio Padania, dalla Lega Nord per Salvini, dalla finanziaria di origine bossiana Pontida Fin, tutti dal mondo del primo partito italiano, dal 2015 ...Nomine in presenza addio. Il nuovo sistema in remoto, con le cattedre assegnate nella nuvola virtuale, sta dimostrando di essere un modello positivo. Tanto che al «Vallauri» di Fossano prosegue spedit ...