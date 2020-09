Scuola, l’annuncio: si torna in classe il primo ottobre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La prima campanella nelle scuole di Castellammare di Stabia suonerà il 1 ottobre e non il 24 settembre come annunciato dal Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. A darne notizia è il sindaco Gaetano Cimmino che ha informato i suoi concittadini: “Ho firmato l’ordinanza per posticipare di una settimana l’inizio delle attività didattiche, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’impennata dei contagi da Covid-19, allo scopo di consentire l’avvio delle lezioni in assoluta sicurezza con un’organizzazione logistica accurata in ogni minimo dettaglio”. La scelta è stata presa dopo la richiesta dei dirigenti scolastici delle scuole della città, che hanno espresso unanimemente il desiderio di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La prima campanella nelle scuole di Castellammare di Stabia suonerà il 1e non il 24 settembre come annunciato dal Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. A darne notizia è il sindaco Gaetano Cimmino che ha informato i suoi concittadini: “Ho firmato l’ordinanza per posticipare di una settimana l’inizio delle attività didattiche, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’impennata dei contagi da Covid-19, allo scopo di consentire l’avvio delle lezioni in assoluta sicurezza con un’organizzazione logistica accurata in ogni minimo dettaglio”. La scelta è stata presa dopo la richiesta dei dirigenti scolastici delle scuole della città, che hanno espresso unanimemente il desiderio di ...

