«Sanditon»: arriva su laF la miniserie tratta dal romanzo di Jane Austen. Ecco perché vi farà sognare (Di mercoledì 16 settembre 2020) Benvenuti a Sanditon, villaggio estivo per ricchi e arricchiti, teatro di trame fitte e di amori consumati, di scintille e colpi di scena. La miniserie, tratta dall’ultimo romanzo di Jane Austen, scritto pochi mesi prima della sua morte e rimasto incompiuto, arriva finalmente in Italia su laF a partire dal 18 settembre con un cast che strizza l’occhio al pubblico dei giovanissimi e uno sceneggiatore che, in fatto di adattamenti riusciti, la sa lunga. Lui è Andrew Davies, già dietro al successo dell’acclamata versione di Orgoglio e pregiudizio del 1995 con Colin Firth e dell’originale House of Cards inglese che, prima della versione americana di Netflix con Kevin Spacey, aveva stregato la critica internazionale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Benvenuti a Sanditon, villaggio estivo per ricchi e arricchiti, teatro di trame fitte e di amori consumati, di scintille e colpi di scena. La miniserie, tratta dall’ultimo romanzo di Jane Austen, scritto pochi mesi prima della sua morte e rimasto incompiuto, arriva finalmente in Italia su laF a partire dal 18 settembre con un cast che strizza l’occhio al pubblico dei giovanissimi e uno sceneggiatore che, in fatto di adattamenti riusciti, la sa lunga. Lui è Andrew Davies, già dietro al successo dell’acclamata versione di Orgoglio e pregiudizio del 1995 con Colin Firth e dell’originale House of Cards inglese che, prima della versione americana di Netflix con Kevin Spacey, aveva stregato la critica internazionale.

ToniaSerrao : Unisciti a noi. Qui su twitter...per #Sanditon #SaveSanditon #SanditonPBS Leggi l’articolo: - noratraumberger : RT @CinespazioBlog: Dal romanzo incompiuto di #janeausten arriva anche in Italia su #laf il prossimo 18 Settembre la serie #sanditon... htt… - lisamerlot2323 : RT @CinespazioBlog: Dal romanzo incompiuto di #janeausten arriva anche in Italia su #laf il prossimo 18 Settembre la serie #sanditon... htt… - 66hayles : RT @CinespazioBlog: Dal romanzo incompiuto di #janeausten arriva anche in Italia su #laf il prossimo 18 Settembre la serie #sanditon... htt… - 4eva_optimist : RT @CinespazioBlog: Dal romanzo incompiuto di #janeausten arriva anche in Italia su #laf il prossimo 18 Settembre la serie #sanditon... htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanditon arriva