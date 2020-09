Salario minimo, più letti in ospedale e più asili nido. Le linee del governo su come usare il Recovery fund (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dal Salario minimo al taglio delle tasse per i ceti medi, fino all’aumento degli asili nido, dei posti letto negli ospedali e alla diffusione del fascicolo elettronico per i pazienti. Comincia a prendere forma il Piano nazionale di ripresa messo in piedi dal governo Conte per accedere ai fondi previsti dal Recovery fund europeo. Nelle linee guida trasmesse in queste ore al Parlamento vengono indicate per la prima volta nel dettaglio alcune delle misure pensate per risollevare l’Italia dall’emergenza Covid. Una delle novità principali riguarda “l’introduzione del Salario minimo legale“, proprio nel giorno in cui la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha chiesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dalal taglio delle tasse per i ceti medi, fino all’aumento degli, dei posti letto negli ospedali e alla diffusione del fascicolo elettronico per i pazienti. Comincia a prendere forma il Piano nazionale di ripresa messo in piedi dalConte per accedere ai fondi previsti daleuropeo. Nelleguida trasmesse in queste ore al Parlamento vengono indicate per la prima volta nel dettaglio alcune delle misure pensate per risollevare l’Italia dall’emergenza Covid. Una delle novità principali riguarda “l’introduzione dellegale“, proprio nel giorno in cui la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha chiesto ...

europainitalia : .@vonderleyen: ”Il salario minimo funziona. Proporremo di sostenere i paesi dell’UE nella creazione di un quadro pe… - fattoquotidiano : Recovery fund, dal salario minimo all’aumento dei letti in ospedale: le novità delle linee guida del governo inviat… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Con il premier Conte organizzeremo un vertice in Italia sulla Sanità' | 'In Ue tutti devono avere u… - weevil_forbix : RT @FQLive: #ULTIMORA Recovery fund, nelle linee guida c'è anche il salario minimo - PE_Italia : ??'Salutiamo con favore la proposta @vonderleyen sul salario minimo per assicurare condizioni di vita migliore e pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salario minimo Recovery fund, dal salario minimo all’aumento dei letti in ospedale: le novità delle linee guida del… Il Fatto Quotidiano CLIMA, SALUTE E SALARI

“La pandemia ci ha ricordato molte cose che potremmo aver dimenticato o dato per scontate. Ci ha ricordato come le nostre economie sono collegate e come un mercato unico pienamente funzionante sia ess ...

Ue, Von der Leyen "Faremo una proposta per il salario minimo"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il dumping salariale danneggia i lavoratori, ma anche gli imprenditori onesti e mette a repentaglio la concorrenza sul mercato del lavoro. Faremo una proposta per sal ...

Recovery Fund, le linee guida: raddoppio Pil e calo delle tasse

Il governo, nelle linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza inviate ieri sera alla Camera, conferma quanto emerso dalle bozze nei giorni scorsi, ovvero l'intenzione di rafforzare gli inv ...

“La pandemia ci ha ricordato molte cose che potremmo aver dimenticato o dato per scontate. Ci ha ricordato come le nostre economie sono collegate e come un mercato unico pienamente funzionante sia ess ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il dumping salariale danneggia i lavoratori, ma anche gli imprenditori onesti e mette a repentaglio la concorrenza sul mercato del lavoro. Faremo una proposta per sal ...Il governo, nelle linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza inviate ieri sera alla Camera, conferma quanto emerso dalle bozze nei giorni scorsi, ovvero l'intenzione di rafforzare gli inv ...