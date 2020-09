Riorganizzazione mux Mediaset 16 Settembre 2020 | spostamento canali Sky DTT

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella giornata di oggi ci sono state modifiche di frequenza sulle frequenze, alcune di questi fanno parte dell'offerta digitale terrestre di Sky. Come sempre in questi casi suggeriamo a TUTTA ITALIA la risintonizzazione automatica/completa delle frequenze del proprio tv/decoder in modo da poter essere sicuri di "agganciare" in maniera corretta i parametri tecnici di tutti iinteressati al...