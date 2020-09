Omicidio Willy: dopo i Bianchi anche il loro avvocato minacciato di morte dal web (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’avvocato dei quattro indagati per Omicidio Willy Monteiro è stato preso di mira dagli utenti della rete che lo hanno ricoperto di insulti e minacce Le polemiche relative alla morte di Willy Monteiro Duarte non accennano a placarsi e in attesa di capire come si evolverà la situazione, la gente da casa ha già emesso la propria sentenza. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (quest’ultimo è agli arresti domiciliari) sono ormai diventati “i mostri di Colleferro”. D’altronde laddove dovessero essere confermati i capi d’accusa (Omicidio preterintenzionale) diventerebbe difficile biasimare coloro che sono inferociti nei ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’dei quattro indagati perMonteiro è stato preso di mira dagli utenti della rete che lo hanno ricoperto di insulti e minacce Le polemiche relative alladiMonteiro Duarte non accennano a placarsi e in attesa di capire come si evolverà la situazione, la gente da casa ha già emesso la propria sentenza. I fratelli Marco e Gabrieleinsieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (quest’ultimo è agli arresti domiciliari) sono ormai diventati “i mostri di Colleferro”. D’altronde laddove dovessero essere confermati i capi d’accusa (preterintenzionale) diventerebbe difficile biasimare coche sono inferociti nei ...

