Non indossi la mascherina? In Indonesia ti costringono a scavare le tombe per i morti di coronavirus (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Vi rifiutate di indossare la mascherina? Allora scavate le tombe per i morti di coronavirus. E’ la decisione choc presa dal governatore della provincia di Giava orientale, in Indonesia. Stando a quanto riportato dal Jakarta Post, che cita il caso di almeno otto persone già costrette alla tremenda punizione in un cimitero del villaggio di Ngabetan, il provvedimento vale per chiunque non indosserà in pubblico la mascherina. Il governatore locale, tal Suyono, ha fatto saper di aver preso questa decisione per incentivare i cittadini a utilizzare il dispositivo protettivo e contenere i contagi. “Mi auguro che in questo modo diminuiscano le violazioni”, ha dichiarato. “Al momento ci sono solo tre becchini disponibili, quindi ho ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Vi rifiutate di indossare la? Allora scavate leper idi. E’ la decisione choc presa dal governatore della provincia di Giava orientale, in. Stando a quanto riportato dal Jakarta Post, che cita il caso di almeno otto persone già costrette alla tremenda punizione in un cimitero del villaggio di Ngabetan, il provvedimento vale per chiunque non indosserà in pubblico la. Il governatore locale, tal Suyono, ha fatto saper di aver preso questa decisione per incentivare i cittadini a utilizzare il dispositivo protettivo e contenere i contagi. “Mi auguro che in questo modo diminuiscano le violazioni”, ha dichiarato. “Al momento ci sono solo tre becchini disponibili, quindi ho ...

