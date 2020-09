Nick Diaz – Ritorna a combattere nel 2021 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nick Diaz è uno di quei nomi delle MMA che quando si muovono fanno subito notizia. Il suo manager Kevin Mubenga, ha annunciato negli scorsi giorni, attraverso l’account twitter di Ariel Helwani la volontà del fighter di Stockton di Ritornare a combattere nel 2021 nei pesi welter. Infatti, il fratello maggiore di Nate Diaz, ha provato con successo a tagliare il peso, dopo quattro anni dall’ultimo tentativo. Un annuncio inatteso, ma che riprende un po’ le fila dell’ultima intervista rilasciata da Nick con lo stesso Ariel Helwani, dopo la sconfitta del fratello minore durante UFC 244 in New York, contro Jorge Masvidal. Ovviamente questa dichiarazione di intenti, non è passata inosservata e l’hype su un suo possibile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 settembre 2020)è uno di quei nomi delle MMA che quando si muovono fanno subito notizia. Il suo manager Kevin Mubenga, ha annunciato negli scorsi giorni, attraverso l’account twitter di Ariel Helwani la volontà del fighter di Stockton dire anelnei pesi welter. Infatti, il fratello maggiore di Nate, ha provato con successo a tagliare il peso, dopo quattro anni dall’ultimo tentativo. Un annuncio inatteso, ma che riprende un po’ le fila dell’ultima intervista rilasciata dacon lo stesso Ariel Helwani, dopo la sconfitta del fratello minore durante UFC 244 in New York, contro Jorge Masvidal. Ovviamente questa dichiarazione di intenti, non è passata inosservata e l’hype su un suo possibile ...

