Kudzu | come utilizzarlo in cucina e possibili controindicazioni

(Di mercoledì 16 settembre 2020)utilizzare ilin? Grazie alle sue proprietà questa pianta si può utilizzareaddensante e non solo scopriamo. Il, o kuzu è una pianta selvatica originaria del Giappone, poco conosciuta, e appartiene alla famiglia delle leguminose. Una pianta che ha straordinarie proprietà , conosciuta e molto apprezzata dagli antichi in particolar … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Kudzu come

CheDonna.it

Come utilizzare il kudzu in cucina? Grazie alle sue proprietà questa pianta si può utilizzare come addensante e non solo scopriamo come. Il kudzu, o kuzu è una pianta selvatica originaria del Giappone ...