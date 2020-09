Koeman: «Suarez? Abbiamo parlato stamattina, se resta sarà un giocatore in più per noi» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ronald Koeman ha parlato ai microfoni di TV3 dopo l’amichevole contro il Girona: le parole del tecnico blaugrana Ronald Koeman ha parlato ai microfoni di TV3 dopo l’amichevole vinta dal Barcellona contro il Girona. Queste alcune dichiarazioni del tecnico blaugrana. Suarez – «Questa mattina Abbiamo parlato del suo futuro. Stiamo aspettando di vedere se finalmente se ne va o no. Se resta, sarà un altro giocatore in rosa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ronaldhaai microfoni di TV3 dopo l’amichevole contro il Girona: le parole del tecnico blaugrana Ronaldhaai microfoni di TV3 dopo l’amichevole vinta dal Barcellona contro il Girona. Queste alcune dichiarazioni del tecnico blaugrana.– «Questa mattinadel suo futuro. Stiamo aspettando di vedere se finalmente se ne va o no. Se, sarà un altroin rosa». Leggi su Calcionews24.com

