Juventus | la tesi di Pirlo | “Calcio propositivo | possesso e attacco”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “L’idea fondante del mio calcio è basata sulla volontà di un calcio, die di attacco. Vorrei giocare un calcio totale e collettivo, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e difensiva. Manipolando spazi e tempi, abbiamo l’ambizione di comandare il gioco in ambedue le fasi“. Questo è l’incipit de ‘Il calcio che vorrei’, lacon cui Andreaha conseguito il patentino UEFA Pro. Unaresa pubblica oggi sul sito della Federcalcio. “La mia idea della costruzione prevede di salire compatti, superando una linea di pressione alla volta senza forzare verticalizzazioni o lanci – si legge nel manoscritto che è valso una votazione di 107 per il tecnico bianconero – Questo principio ci permette ...

FIRENZE. Tanti nomi da Champions. Scorrendo la lista dei nuovi allenatori diplomati in questi giorni a Coverciano, c'è da sgranare gli occhi per il prestigio e il gran passato da calciatori. Andrea Pi ...La tesi integrale presentata da Andrea Pirlo a Coverciano: dalla fase difensiva all'attacco, ecco i principi che proverà ad attuare alla Juventus.