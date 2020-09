sole24ore : Ecco i nuovi Apple Watch, ora misurano anche la saturazione dell’ossigeno - ilpost : I nuovi Apple Watch e tutto il resto - tteokmoonie : Grazie Apple che non hai fatto uscire telefoni nuovi almeno potrò dire che il mio lo é ancora per qualche altro mese - CorriereQ : Apple lancia i nuovi Watch e iPad, spinge su servizi - iviaggidispeedy : Apple lancia i nuovi Watch e iPad, spinge su servizi -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi Apple

Trento di nuovo prima: questa volta, purtroppo, non si parla di qualità della vita o ambiente urbano ma di rincaro dei prezzi. Secondo l'annuale rapporto dell'Unione Nazionale dei Consumatori il capol ...Evento online dal quartier generale di Cupertino per Apple, che ha svelato i nuovi Apple Watch, la serie 6, l’ottava generazione di iPad, con un nuovo look anche per l’iPad Air. Ma nel corso della pr ...15 settembre 2020 Apple presenta i nuovi Watch e iPad, ha detto l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, aprendo l'evento annuale della società di Cupertino, quest'anno totalmente online a causa ...