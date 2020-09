Grande Fratello Vip: Fausto Leali infiamma la polemica (Di mercoledì 16 settembre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip è appena cominciata ed è subito polemica per le parole di Fausto Leali su Mussolini e Hitler. Il Grande Fratello Vip quest’anno è partito in maniera piuttosto turbolenta. A far discutere sono le parole proferite da Fausto Leali nel bel mezzo di una chiacchierata in giardino. Nel corso di questa chiacchierata il cantante 75enne ha ben pensato di elogiare quanto fatto da Benito Mussolini “Per l’umanità” e “Per le pensioni”. Il discorso, fatto per sottolineare quanto un solo errore possa far cambiare per sempre il ricordo di una persona sul proprio conto, non è stato avallato dal più calzante degli ... Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 settembre 2020) La nuova edizione delVip è appena cominciata ed è subitoper le parole disu Mussolini e Hitler. IlVip quest’anno è partito in maniera piuttosto turbolenta. A far discutere sono le parole proferite danel bel mezzo di una chiacchierata in giardino. Nel corso di questa chiacchierata il cantante 75enne ha ben pensato di elogiare quanto fatto da Benito Mussolini “Per l’umanità” e “Per le pensioni”. Il discorso, fatto per sottolineare quanto un solo errore possa far cambiare per sempre il ricordo di una persona sul proprio conto, non è stato avallato dal più calzante degli ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - darkbassplayer : Un altro delirante dello spettacolo esce dalle quinte... #FaustoLeali #faustolealiisoverparty #GrandeFratelloVip - flovien : Si, ci sono Uomini e Donne, Grande Fratello e Temptation Island. -