(Di mercoledì 16 settembre 2020) La situazione dell’Italia meridionale è abbastanza paradossale, molti sono dipendenti statali, molti sono pensionati, e quindi scontano la crisi meno di territori a diffusioneale come il Nord. Evidentemente anche il Meridione ha imprese che risentono della crisi e del resto anche impiegati e pensionati ne risentono e ancor più ne risentiranno per l’insieme della circostanza tanto drammatica. Ma vi è una ulteriore caratteristica percettiva della crisi al Sud; essa viene intesa come continuità di una indifferenza o difettiva cura del Sud da parte delCentrale, del Nord, e ovviamente dei poteri locali. Il distacco tra istituzioni e società civile al Sud è radicale. E’ una sfiducia antica, che ha avuto caratteristiche violente dopo l’Unità e che serpeggia ancora. ...

AlbertoBagnai : Gli imprenditori, quelli bravi… - mirellaliuzzi : E' stato pubblicato oggi lo studio realizzato dall’@OECD_local finanziato dal @MISE_GOV sullo sviluppo dell’ecosis… - SecolodItalia1 : Gli imprenditori del Sud al governo: «Non è vero che ci piangiamo addosso, siete voi il problema»… - GiampieroBiglia : RT @DebFraRom1: #Salvini e le sue interviste: C’è il problema dell’immigrazione e lo chiamano per segnalare gli spacciatori C’è il problem… - carloemme50 : RT @DebFraRom1: #Salvini e le sue interviste: C’è il problema dell’immigrazione e lo chiamano per segnalare gli spacciatori C’è il problem… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli imprenditori

Tuscia Web

E’ morto in un ospedale di Palermo ad una settimana dal suo ricovero un operaio-tecnico, Giuseppe Caruso, che lo scorso 7 settembre era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in un distribut ...A seguito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotte dalla Squadra Mobile di Latina, è in corso un’operazione della Polizia di Stato, per l’esecuzione di 11 misure c ...Ufficialmente, il primo album delle figurine Panini dedicato ai calciatori fu quello della stagione 1961-62, con Nils Liedholm in copertina. In realtà, proprio ...