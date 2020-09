Ghiacciai e innalzamento del mare: il pericolo viene dall’Antartide (Di mercoledì 16 settembre 2020) I Ghiacciai Pine Island e Thwaites, situati nel mare di Amundsen nell’Antartide occidentale, sono tra i Ghiacciai in più rapida evoluzione della regione antartica e sono responsabili del maggior contributo all’innalzamento del livello del mare proveniente dall’Antartide. I danni osservati nei Ghiacciai mostrano aree altamente crepacciate e fratture aperte, entrambi segni che le zone di taglio su entrambi i Ghiacciai, dove la piattaforma di ghiaccio è sottile, si sono indebolite strutturalmente negli ultimi dieci anni, secondo un nuovo studio pubblicato National Academy of Sciences. Thwaites è uno dei Ghiacciai a flusso più veloce in Antartide, la velocità della sua superficie supera i 2 km/anno nei ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) IPine Island e Thwaites, situati neldi Amundsen nell’Antartide occidentale, sono tra iin più rapida evoluzione della regione antartica e sono responsabili del maggior contributo all’del livello delproveniente dall’Antartide. I danni osservati neimostrano aree altamente crepacciate e fratture aperte, entrambi segni che le zone di taglio su entrambi i, dove la piattaforma di ghiaccio è sottile, si sono indebolite strutturalmente negli ultimi dieci anni, secondo un nuovo studio pubblicato National Academy of Sciences. Thwaites è uno deia flusso più veloce in Antartide, la velocità della sua superficie supera i 2 km/anno nei ...

