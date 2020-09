GF Vip | Malgioglio difende Patrizia De Blanck e fa una richiesta ad Alfonso Signorini

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Cristiano, proprio in queste ore, è intervenuto su Instagramndo l’amicaDe, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il paroliere ha fatto unaad, conduttore della nuova edizione per il secondo anno consecutivo. GF Vip,DePer molti usa un linguaggio scurrile e sono d’accordo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - Vitty0502 : RT @trash_italiano: Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale a #… - blogtivvu : #GFVip, Cristiano Malgioglio difende Patrizia De Blanck e fa una richiesta ad Alfonso Signorini. - sarahgarofalo9 : RT @trash_italiano: Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale a #… - double__b_ : RT @trash_italiano: Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale a #… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Malgioglio

Cristiano Malgioglio dedica parole di stima alla contessa Patrizia De Blanck e lancia una richiesta alla produzione del Grande Fratello Vip ed a Signorini Tra le protagoniste indiscusse di questo quin ...GF Vip, Patrizia De Blanck: arriva il messaggio inaspettato di Cristiano Malgioglio, il post sui social non passa inosservato. GF Vip, Patrizia De Blanck: arriva il messaggio inaspettato di Cristiano ...Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d’accordo con voi. Pero’ posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il prossimo Patrizia De Blanck non sarebbe più lei. Per quelli ...