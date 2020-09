Germania | sospesi 29 agenti di polizia | inneggiavano all’estrema destra in chat

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Foto celebrative di Hitler, svastiche, una rappresentazione di un rifugiato nella camera a gas di un campo di concentramento, una foto che prendeva in giro le persone di colore. Sono soltanto alcuni dei contenuti che 29disi scambiavano nei gruppi di estremasu Whatsapp. La maggior parte degli poliziotti coinvolti ha lavorato negli anni nello stesso distretto della città di Muelheim, nella regione industriale della Ruhr, in. Tutti e 29 sono staticon effetto immediato e nei loro confronti sono stati aperti procedimenti disciplinari. Secondo quanto riferito da Herbert Reul, ministro degli Interni dello stato del Nord Reno-Westfalia, due di questesono attive da diversi anni. Gli investigatori hanno effettuato 34 perquisizioni, recandosi ...

